Елена Лодыгина журналист Пермская гордума за 2,7 млн руб. выяснит отношение пермяков к работе депутатов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская городская дума 12 марта объявила открытый конкурс на проведение социологического исследования. Начальная максимальная цена контракта составила 2,744 млн руб.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчику необходимо изучить уровень удовлетворённости пермяков происходящими общественно-политическими и социально-экономическими процессами в городе, а также оценить деятельность органов местного самоуправления и депутатов гордумы.

По условиям контракта, подрядчик должен будет провести различные виды опросов во всех районах Перми, в том числе поквартирные (будет опрошено 8,8 тыс. человек), уличные (2,2 тыс. респондентов), телефонный CATI-опрос (компьютеризированное телефонное интервьюрирование) — 500 человек, и одно фокусированное глубинное групповое интервью. Возраст опрашиваемых граждан — 18–70 лет. Результаты по уличным опросам должны быть готовы к 21 мая 2021 года, по поквартирным — 15 июля, по телефонным — 6 августа, и по фокус-группе — 31 мая. Итоговый отчёт должен быть предоставлен 6 августа.

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