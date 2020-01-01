Григорий Серёдкин «Звезда-2005» начала новый сезон с нулевой ничьей Пермячки не смогли дожать красноярский «Енисей» Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда-2005»

Пермский ЖФК «Звезда-2005» стартовал в новом сезоне женской Суперлиги с нулевой ничьей с красноярским «Енисеем». Матч состоялся днём 13 марта в Красноярске на газоне «Арены-Енисей».

Отметим, «Звезда-2005» имела отличный шанс выйти вперёд на 45-й минуте матча. Однако пенальти в ворота «Енисея» не реализовала капитан «Звезды-2005» Олеся Курочкина.

Следующий матч команда Елены Сусловой проведёт 20 марта. На стадионе «Звезда» пермячки встретятся с дебютантом Суперлиги — ЖФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) (0+).

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