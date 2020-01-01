Мария Сыропятова В Пермском крае может появиться закон «Об озеленённых территориях» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае может появиться закон «Об озеленённых территориях». Законопроект опубликован на сайте краевого минэка.

Разработчик — краевое минприроды. Проектом определяются основные понятия в отношении озеленённых территорий, их категории, полномочия органов власти и местного самоуправления, а также права и обязанности граждан и организаций по отношению к озеленению. Эксперты говорят, что он будет рамочным законопроектом, который позволит регулировать данную сферу.

«Данный закон должен стать рабочим документом для муниципальных органов власти Пермского края в области озеленения, — отмечает начальник управления экологии и природопользования администрации Перми Дмитрий Андреев. — В том числе он будет иметь значение для предотвращения конфликтных ситуаций при сносе зелёных насаждений, поскольку особое место там уделено порядку их сноса и восстановления. Жителей должны будут проинформировать о сносе, кроме того, предусмотрены выплаты восстановительной стоимости в бюджет муниципалитетов. Эти средства потом должны будут потратить на восстановление зелёных насаждений».

Представители экологической общественности говорят, что слышали о разработке законопроекта, но в деталях пока не успели с ним ознакомиться.

«Хорошо, что в Пермском крае появится такой закон, — отмечает координатор проекта защиты малых рек «Слушай соловья» Надежда Баглей. — Но сейчас важно его проработать, чтобы он действительно был хорошим. Чем больше людей будет вовлечено в процесс обсуждения, тем лучше. Для меня важно защитить от сноса в том числе и возрастные деревья, и те, что расположены на частной земле».

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