В Перми прошло первенство края по плаванию «Весёлый дельфин» Поделиться Поделиться Твитнуть

Автор фото - Владимир Горшков Фото предоставлено пресс-службой ПМУ

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — спорту» филиал «ПМУ» поддержал проведение первенства Пермского края по плаванию. С 10 по 12 марта в спортивном комплексе «Олимпия» 225 спортсменов из 18 команд боролись за право участвовать во всероссийских соревнованиях «Весёлый дельфин», которые пройдут с 21 по 25 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге.

В первенстве приняли участие юноши 13–14 лет (2007–2008 г. р.) и девушки 11–12 лет (2009–2010 г. р.) из Перми, Березников, Горнозаводска, Губахи, Лысьвы, Краснокамска, Кудымкара, Осы, Звёздного, Чайковского, Кунгура, Чернушки и Соликамска.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

— Эти старты очень важны для детей, поскольку дают возможность, пройдя отбор, выступить сразу на соревнованиях федерального уровня. Поэтому участники старались показать всё, на что они способны. Тренировочный процесс в прошлом году получился разорванным на несколько этапов из-за коронавирусных ограничений. Но прошедшего времени было достаточно, чтобы вернуть прежнюю форму. Поэтому я уверен, что наши дети выступят на следующем этапе достойно и продемонстрируют, что Пермский край воспитывает хороших пловцов.

В течение трёх дней было разыграно 16 комплектов наград в индивидуальных и эстафетных заплывах, а также кубки по результатам многоборья. В этом виде итоги подводились по сумме очков на трёх дистанциях (800 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и 100 м любым стилем на выбор).

Несколько пловцов заняли первые места в разных заплывах: Дарья Копылова (Оса) — четыре золотые медали, Кира Манохина (Пермь) и Глеб Буслаев (Березники) — по три золота, Владимир Сунцов — две золотые медали.

По итогам многоборья лучшим среди юношей стал Владимир Сунцов (Губаха), среди девушек сильнейшей оказалась Дарья Копылова (Оса).

Дарья Копылова, бассейн «Фаворит» (Оса), победитель соревнований на четырёх дистанциях:

— На этих соревнованиях я выполнила норматив КМС. На данный момент это моё самое большое достижение. В этом мне помогло то, что я очень хорошо настроилась. Подумала про себя: «Я выиграю, я смогу». Почувствовала в себе силы. Мне нравится, когда я выигрываю, когда меня хвалит тренер. Появляется спортивный дух, хочется плыть всё дальше и дальше. Следующая цель — выполнить норматив мастера спорта. Если буду стараться, то всё получится. Главное — не отчаиваться, даже после ста поражений.

Матвей Мялкин, бассейн «Дельфин» (Краснокамск), победитель соревнований на дистанции 800 м вольным стилем:

— На этих соревнованиях моей целью было выиграть и отобраться на всероссийские старты. В глобальном плане мой ориентир — выполнить норматив мастера спорта. Сейчас у меня первый взрослый. Я занимаюсь в секции с пяти лет. Тренируюсь каждый день, иногда бывает по две тренировки.Уверен, чтобы чего-то добиться в этом виде спорта, нужно много и усердно работать.

Организаторы первенства Пермского края по плаванию «Весёлый дельфин» — министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», ГКБУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».

По сообщению пресс-службы

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