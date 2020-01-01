Елена Синица Правительство РФ продлило меры поддержки предпринимателей, реализующих подакцизную продукцию Поделиться Поделиться Твитнуть

В России продлили возможность получения поддержки предпринимателями, которые торгуют подакцизными товарами. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Соответствующая информация размещена на сайте правительства.

Речь идёт о гостиницах, кафе и ресторанах, которые понесли потери из-за коронавируса. До этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь. Летом 2020 года в рамках пакета мер поддержки бизнеса правительство отменило это ограничение. Теперь норма продлена до конца 2021 года.

«Такая мера государственной поддержки придаст дополнительный импульс для восстановления отраслей, которые сильнее всего пострадали от последствий коронавируса», — отметил глава правительства Михаил Мишустин.

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