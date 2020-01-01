Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать, посетить в эти длинные выходные, с 12 по 14 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

12 марта с 04:40 до 13 марта, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Франческа да Римини» (16+). Оперный шедевр начала XX века вернулся на сцену Мет в 2012 году в красочной и зрелищной постановке Пьеро Фаджони. За дирижерским пультом — Марко Армильято.

Дом народного творчества «Губерния»

12 марта с 16:00 и 13 марта с 15:00 Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на празднование Масленицы (0+).

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

12 марта в 19:00 в Органном концертном зале выступит Московский Джаз-квартет под управлением саксофониста Никиты Агафонова с концертом-фантазией Sting in Jazz (6+). Квартет выступит с джазовыми кавер-версиями песен Стинга, известными джазовыми стандартами и авторскими композициями.

12 марта в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Вилла Ротшильд» (12+).

С 13 марта Дом художника приглашает на персональную юбилейную выставку произведений Вячеслава Петряква «Я люблю тебя, жизнь» (6+). Представлено более 70 живописных работ, выполненных, в основном, в 2010-е годы.

С 13 марта галерея «Пермский период» приглашает на выставку Альберта Турбина «Объективная реальность» (6+).

13 марта с 04:40 до 14 марта, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Федора» (16+). По-царски пышная постановка редко исполняемой оперы Умберто Джордано на экзотический сюжет о драматичном романе между русской княгиней Федорой Ромазовой и убийцей её мужа, графом Лорисом Ипановом. В спектакле Мет этот дуэт исполняют исключительно харизматичные солисты — Мирелла Френи (Федора) и Пласидо Доминго (Лорис).

13 марта в 06:00 стартует фестиваль Music On A Mission (18+). Этот виртуальный фестиваль — своеобразная пре-пати «Грэмми». Кроме выступлений современных исполнителей, на Music On A Mission покажут «живые» записи Брюса Спрингстина, Стиви Никс, Тома Петти и Ашера.

13 марта в 07:00 выступит группа Daughtry (18+). Daughtry исполнят лучшие хиты, ответят на вопросы фанатов и представят эксклюзивный мерч. Также, возможно, они сыграют что-то новое — на 2021 год у них намечен выход альбома с рабочим названием «Nothing Lasts Forever».

13 марта в 15:00 мультимедийный парк «Россия — моя история. Пермский край» приглашает на лекцию и занятие Народного мастера Пермского края Марины Крысовой (0+). Участники узнают, из чего изготавливали и как наряжали масленичное чучело, какие функции оно выполняло и какой его ожидал конец в преддверии Великого поста.

13 марта в 19:00 частная филармония «Триумф» приглашает на фестиваль «Танцпол» (6+). Зрители увидят работы преимущественно пермских исполнителей, отражающие актуальную ситуацию современного танца в Перми.

До 14 марта Выставочный центр «Пермская ярмарка» приглашает на художественную выставку «АРТ-Пермь» (0+). Свои работы представляют художники, скульпторы, фотографы, ювелиры из Перми, а также галереи Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Екатеринбурга. Всего 130 участников из 37 городов России.

14 марта с 04:40 до 15 марта, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Андре Шенье» (16+). Лучано Паваротти и Мария Гулегина в самой известной опере Умберто Джордано — одного из столпов веризма. На сцене Мет Паваротти появляется в роли поэта-революционера Андре Шенье, пылающего любовью к прекрасной и неприступной аристократке Маддалене (Гулегина).

14 марта в 12:00 стартует празднование Масленицы в Хохловке. В этом году не будет массовых гуляний и сжигания чучела, однако запланированы выступления фольклорных коллективов и торговые ряды.

14 марта в 13:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на концерт «Музыка мира. Великобритания» (12+). Концертная программа является продолжением ежегодного проекта «Музыкальная гостиная», организованного Детской музыкальной школой № 6 «Классика». На этот раз участников концерта приглашают в путешествие по истории музыки Британских островов. Прозвучат произведения композиторов, родившихся в туманном Альбионе, и музыкантов, написавших свои популярные мелодии в порыве вдохновения от красоты этих мест.

14 марта в 15:00 TheatreHD и кинотеатр Кристалл IMAX покажут мюзикл Стивена Сондхайма «Варьете» (16+). Звезда сондхаймовских мюзиклов, искрометная Имелда Стонтон, вернулась к своему любимому композитору в новой версии ностальгического шедевра «Варьете», номинированной на десять премий Лоуренса Оливье и удостоенной двух.

14 марта в 17:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт закрытие масленичного фестиваля искусств «Вокруг да около» (6+). Заключительный концерт фестиваля представит камерный оркестр «Орфей». Зрителей ждёт «Concerto. Bethoven». Будут исполнены Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано и Концерт для фортепиано с оркестром №5 Людвига ван Бетховена. Солисты — Павла Шилова (скрипка), Татьяна Савинова (виолончель), Наталья Шамарина (фортепиано ), заслуженный артист РФ Евгений Михайлов (фортепиано).

14 марта в 17:30 на Заводе Шпагина выступит ансамбль «Ба-Ба-Ту» с концертной программой «Музыкантри» (6+). Музыканты исполнят русские народные, украинские, казачьи и еврейские песни в авторских аранжировках Игоря Федотова в стиле кантри. Прозвучат песни «На речке», «Земляничка-ягодка», «Катенька-Катюша», «Лимончики», «Шинкарочка Галя» и многие другие.

14 марта в 19:00 Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского приглашает на концерт симфонической музыки (6+). В программе Фортепианный квинтет фа минор Сезара Франка и Музыка для струнных, ударных и челесты, Sz. 106, BB 114 Белы Бартока. Исполнители: Артем Абашев (фортепиано), Елена Райс (скрипка), Марина Захарова (скрипка), Владимир Ткаченко (альт), Игорь Бобович (виолончель).

14 марта в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Венеция» (12+).

15 марта в 06:00 Okko покажет прямую трансляцию 63-й церемонии вручения «Грэмми» (18+). Ведущими специальной 3,5 часовой русской версии церемонии выступят легенда MTV виджей Александр Анатольевич и модель, блогер и телеведущая Мария Миногарова.

До 25 марта Дом актёра приглашает на выставку работ пермских фотохудожников Джин Сугуи /Jean Sugui и Клода Д. / Claude D. «Есть!» (0+). Молодые авторы представляют совместную коллекцию работ, в которых яркие эмоции энергетического порыва, выполненные в формате арт-фотографии, органично совмещаются с романтическими и реалистичными кадрами из повседневной жизни.

До 31 марта киноцентр «Премьер» показывает фильм «Пугало» (16+). Картина стала первым якутским фильмом, вошедшим в конкурсную программу «Кинотавра», и взяла сразу три приза: Гран-при, приз Гильдии киноведов и кинокритиков, приз за лучшую женскую роль. В центре сюжета мистической драмы — знахарка, которая живёт в якутской деревне. Односельчане сторонятся её, но тайком спешат за помощью, ведь только Пугало может избавить их от болезней. А для неё это проклятие, она каждый раз клянется, что не будет больше помогать людям, но каждый раз не может им отказать. Пугало знает, что её дар когда-нибудь её погубит, но продолжает быть единственным шансом на спасение.

До 31 марта в Доме Мешкова проходит выставка работ художника-камнереза Виталия Гнатюка (0+).

До 31 марта Библиотека им. Пушкина приглашает на выставку произведений психолога и художника Анны Амирхановой «Свет и нежность» (12+).

До 2 апреля в Творческой лаборатории «Так-то da school» (Старокирпичный переулок) проходит мультимедийная выставка «Женское лицо» (12+).

До 4 апреля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку «Совместность» (0+) — итог продолжительной программы для детей с особенностями ментального развития и их родителей. Выставка «Совместность» была создана в рамках проекта «Собери коллекцию» — образовательной программы о современном искусстве, где дети исследовали произведения из коллекции PERMM и создавали собственные. На занятиях проекта ребята и их родители знакомились с работами Александра Бродского, Сергея Горшкова, Ольги и Александра Флоренских, Энвиля Касимова и других художников и создавали свои работы, используя техники и материалы «русского бедного».

До 4 апреля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку Александра Бродского «Дар» (12+). В экспозиции представлены звёздные объекты и инсталляции художника — «Окна и фабрики» (2009), «Ночь перед наступлением» (2009), «Дорога» (2010), «Предпоследний день Помпеи» (фрагмент инсталляции «Точки схода», 1997), «Живой уголок» (из проекта «Населенный пункт, 2007) и «Чайный домик» (1991).

Пермская арт-резиденции

До 11 апреля Пермская арт-резиденция приглашает на выставку живописи, графики и скульптуры «Да здравствует женщина!»

До 12 мая гарелея «Дом Боне» приглашает на выставку Ольги Молчановой-Пермяковой «В юбке» (12+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы. А также документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+). Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+) в Большом фестивальном дворце в Зальцбурге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.