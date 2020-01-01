До конца акции «Зимнее хранение» осталось две недели Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

В рамках акции до 31 марта физические лица могут приобрести газобетонные блоки производства ПЗСП и сопутствующие товары: кирпич и утеплитель разных марок — по «зимней цене». Забрать блоки для строительства можно будет до 31 мая, сообщает пресс-служба ПЗСП.

Кроме того, компания приготовила приятный подарок участникам акции. Торговый дом ПЗСП компенсирует доставку продукции на расстояние 40 км при полной предоплате и отгрузке в объёме, кратном грузовой панели. Это позволит клиентам компании существенно сэкономить.

Акция «Зимнее хранение» пользуется большим успехом у клиентов, отмечают в Торговом доме ПЗСП. Старт программе был дан в октябре, и за это время заключено порядка 100 договоров на хранение стройматериалов.

Евгений Дёмкин, генеральный директор группы компаний ПЗСП:

— Мы постоянно расширяем линейку продукции, которую реализует Торговый дом ПЗСП. В ближайшее время планируем запустить в продажу кладочную сетку, арматуру, сухие смеси, материалы для гидроизоляции. Таким образом, у наших клиентов появится больше возможностей по приобретению в одном месте материалов, необходимых для строительства собственного дома.

Оформить заказ на продукцию можно в офисе продаж Торгового дома ПЗСП или онлайн на сайте https://td-pzsp.ru/

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.