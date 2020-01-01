Елена Синица Пермский край вошёл в ТОП-10 регионов России по качеству школьного образования Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Рособнадзор оценил качество школьного образования в регионах страны. Пермский край с результатом 68,5 балла занял девятое место среди регионов. Возглавили рейтинг Санкт-Петербург (92,1) и Москва (92). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

При составлении рейтинга учитывались три основных направления, в их числе результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования. Регионы прошли оценку по всем этим направлениям, а также получили свой сводный рейтинг на основе 12 показателей.



В частности по направлению «результаты обучения в школе» учитывались данные об итогах ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. При расчёте показателей внимание уделялось объективности проведения указанных процедур. Эта группа показателей была рассчитана по результатам оценочных процедур 2019 года. В 2021 году данные будут обновлены. В дальнейшем рейтинг будет обновляться не менее двух раз в год.

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