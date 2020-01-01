В Перми предпринимателя отправили в колонию за организацию незаконной миграции Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Индустриальный районный суд г. Перми приговорил к 3,6 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима местного жителя, фиктивно трудоустроившего 62 граждан из ближнего зарубежья.

«В частности он заключал с иностранным гражданами фиктивные трудовые договоры, предоставляющие им право находиться на территории региона. За оказанные услуги подсудимый получил свыше 70 тыс. руб.», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Преступления (ч. 1, п.«а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) он совершал в 2016–2017 годах.

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