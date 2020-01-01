Григорий Серёдкин Два пермских университета вошли в рейтинг вузов стран с развивающимися экономиками Всего в него попали 48 российских вузов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал новый рейтинг вузов стран с развивающимися экономиками. В него вошли два пермских университета — ПГНИУ и ПНИПУ.

ПНИПУ расположился на 401-м–500-м месте. ПГНИУ занял в общей позиции 501-е+ место.

Всего в глобальный рейтинг вошли 48 российских вузов. Самое высокое место — у МГУ им. М. В. Ломоносова — шестое. На 11-й позиции расположился МФТИ. Первое место рейтинга занял китайский Университет Цинхуа.

Отметим, в мировом рейтинге вузов, который также опубликовал Times Higher Education, ПГНИУ и ПНИПУ расположились во второй тысяче университетов — оба на 1000-м+ месте.

Times Higher Education — один из самых авторитетных рейтингов ведущих вузов, который опирается на статистическую информацию от университетов, библиометрическую базу Scopus и опрос академических экспертов. Для составления рейтинга Emerging Economies University 2021 авторы используют те же 13 показателей эффективности, что и для всемирного рейтинга университетов, однако они имеют иной вес, чтобы отразить приоритеты развития университетов в странах с развивающейся экономикой.

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