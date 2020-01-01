В Перми отметили 78-ю годовщину создания Уральского танкового корпуса Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса отмечается 11 марта как памятная дата. Ровно 78 лет назад, в 1943 году, приказом народного комиссара обороны было образовано уникальное танковое соединение. Оно было создано в кратчайшие сроки за счёт безвозмездного сверхурочного труда и личных сбережений жителей Молотовской (Пермской) Свердловской, Челябинской областей, напоминают в пресс-службе регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Служить в нём также призывались обычные люди — рабочие Урала. При этом желающих было огромное количество. Добровольцы проходили серьёзный отбор. В итоге из 115 тыс. написавших заявления было отобрано 9661 человек.

В то же время по всему Уралу продолжался добровольный сбор средств в фонд создания корпуса. Всего было собрано свыше 70 млн руб., которые пошли на закупку боевой техники, вооружения и обмундирования.

Уральский добровольческий танковый корпус прошёл все ключевые сражения от Орла до Праги. За два года участия в Великой Отечественной войне танковый корпус освободил сотни городов и тысячи населённых пунктов. Его воинам вручено больше 42 тыс. орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами орденов Славы, 37 гвардейцам корпуса присвоено звание Героя Советского Союза.

Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса занимает особое место в истории Урала. Это подвиг, который помнят и о котором говорят.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал роль жителей региона в Великой Отечественной войне. «Наши земляки внесли неоценимый вклад во всенародную Победу — на фронте и в тылу, благодаря им был сформирован Уральский добровольческий танковый корпус. Более полумиллиона земляков отважно били врага, каждый третий из них, к сожалению, — не вернулся. Наши территории работали на мощь армии и делали всё, чтобы приблизить окончание войны. Мы гордимся дедами и прадедами, и для нас очень важно, чтобы о подвигах наших предков знала и сегодняшняя молодёжь», — сказал Дмитрий Махонин.

Одним из значимых мероприятий, посвящённых 78 годовщине, стали Вторые Всеуральские чтения по истории Уральского добровольческого танкового корпуса. Они проводятся под эгидой партийного проекта «Историческая память» «Единой России». В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате.

В чтениях принимают участие архивисты, историки, краеведы, общественные деятели. В своих докладах и презентациях они рассказывают о боевом пути танковых бригад, о вкладе уральских рабочих в Победу, делятся малоизвестными фактами об истории корпуса, раздобытыми в архивах и музейных документах.

«Мы очень рады, что, несмотря ни на какие трудности и ограничения, нам всё-таки удалось организовать Вторые чтения. Благодаря онлайн-формату трансляцию смогли увидеть сотни зрителей, а значит, ещё больше людей прониклись историей этого уникального народного подвига», — рассказал директор Пермского государственного архива социально-политической истории, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Сергей Неганов.

Кроме того, в этот день традиционно были возложены цветы к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу, а юнармейцы несли вахту Памяти. Также в рамках празднования знаменательной даты в детском технопарке «Кванториум» состоялся региональный робототехнический фестиваль, посвящённый Дню народного подвига. В историческом парке «Россия — моя история» прошла тематическая экскурсия с игрой «Боевой путь Уральского добровольческого танкового корпуса» и показ документального фильма «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей».

По словам Героя России, депутата Законодательного собрания Пермского края Сергея Яшкина, во время Великой Отечественной войны Урал стал не только кузницей оружия, но и опорным краем державы. «Мы глубоко уважаем и чтим подвиг наших дедов. История Уральского танкового корпуса — это наша гордость, это то, о чём должен знать каждый житель Урала», — отметил Сергей Яшкин.

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