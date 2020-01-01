Елена Синица Перелёт из Санкт-Петербурга в Пермь вошёл в ТОП-10 подешевевших направлений в марте-апреле Поделиться Поделиться Твитнуть

Вылет из Санкт-Петербурга в Пермь возглавил ТОП-10 самых подешевевших авианаправлений в марте-апреле с вылетом из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

По данным сервиса, средний чек в одну сторону в 2019 году составлял 6,8 тыс. руб., в 2021 году — 3,5 тыс. руб. Средний чек снизился на 47%. Кроме этого, в ТОП вошли перелёты из Санкт-Петербурга в Ульяновск (-45%), Воронеж (-40%), Саратов (-38 %), Барнаул (-38%), Уфу (-36%), Новосибирск (-34%), Челябинск (-33%), Архангельск (-30%), Астрахань (-30%).

Средний чек за перелёт по России в одну сторону в марте-апреле (по билетам, оформленным к 5 марта) составляет 6628 руб. В 2019 году средний чек за этот период был 6668 руб.

Больше всего средний чек вырос по маршруту Санкт-Петербург — Симферополь — на 29%. Кроме этого, средний чек вырос по направлениям Москва — Сочи (на 21%), Москва — Симферополь (27%), Москва — Минеральные воды (на 15%). Билеты по направлению Санкт-Петербург — Сочи обходятся покупателям в среднем дороже на 7%, по направлению Санкт-Петербург — Краснодар — на 13% дороже.

Напротив, снижение среднего чека отмечено по маршрутам Москва — Анапа (-15%) и Москва — Уфа (-6%).

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