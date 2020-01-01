Елена Синица «Пермфармации» грозят штрафы за нарушение закона о конкуренции Поделиться Поделиться Твитнуть

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края оставил в силе решение Арбитражного суда Пермского края, который подтвердил законность решения Пермского УФАС России в отношении АО «Пермфармация» и ООО «Фарма Софт». Компании обвиняют в нарушении закона о защите конкуренции. Об этом сообщает УФАС по Пермскому краю.

По данным ведомства, компании заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к увеличению цены на 12 аукционах с общей суммой заключённых контрактов свыше 103 млн руб.

Антимонопольщики установили, что с осени 2017 года по декабрь 2018 года «Пермфармация» и «Фарма Софт» синхронно подавали заявки на участие в аукционах на поставку лекарственных средств для нужд краевого минздрава. При этом ценовое предложение с минимально допустимым снижением в 0,5% на торгах делал лишь один из участников. Компании участвовали в подготовке аукционных заявок друг для друга, передавая как информацию, так и готовые файлы для отправки на торговую площадку.

Помимо этого, сообщается, что 100% в уставном капитале ООО «Фарма Софт» передано в ограниченное управление ООО «Капитал-Ф». Эта компания, в свою очередь, осуществляет функции единоличного исполнительного органа «Пермфармации».

«В результате рассмотрения дела антимонопольное ведомство признало АО «Пермфармация» и ООО «Фарма Софт» виновными в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции» и выдало компаниям предписания — не допускать соглашений о поддержании цен на торгах и при участии в торгах использовать самостоятельную ценовую политику. Не согласившись с этим, ООО «Фарма Софт» обратилось с исками сначала в арбитражный, затем в апелляционный арбитражный суд. Обе инстанции подтвердили нашу правоту», — сообщил руководитель УФАС России по Пермскому краю Александр Плаксин.

В отношении компаний Пермским УФАС России будет возбуждено административное производство. Им грозят штрафы в размере до половины суммы заключённых контрактов.

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