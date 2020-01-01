Сергей Данилов Минувшая ночь в Перми стала рекордно холодной Поделиться Поделиться Твитнуть

Ночь на 11 марта стала в Пермском крае экстремально морозной. Самые низкие температуры на этот раз отмечены не по северу, а в центральных районах края, где вторая половина ночи была безветренной, отмечают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Так, в Чёрмозе и Большой Соснове минимум составил -32,4°, в аэропорту Большое Савино -32°. В Перми температура упала до -28,6°, это самое низкое значение для первого весеннего месяца с 5 марта 2013 г. (тогда было -31,6°). Однако после 10 марта таких холодов не было с 1999 года.

Пик морозов в Пермском крае пройден. Дневной максимум составит ещё -11°…-16°, в Перми -12°…-14°, а среднесуточная температура в Перми будет ниже нормы более чем на 15°. Однако ближайшей ночью на большей части края — уже -15°…-20°, по северо-западу до -12°, и лишь по востоку местами до -28°. В Перми минимальная температура ожидается около -16°…-18°, а завтра днём -7°…-9°.

В субботу ожидается ясная погода без осадков, в дневные часы потеплеет до -4°…-8°. Однако на более существенное потепление можно рассчитывать только 15–16 марта.

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