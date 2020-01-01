Территориям рекомендуют сформировать собственные программы поддержки бизнеса
В среду, 10 марта, на заседании Совета представительных органов муниципальных образований бизнес-омбудсмен Павел Новосёлов доложил об итогах деятельности за 2020 год. По его словам, в крае сегодня проводится «большая работа» по снижению административного давления на предпринимателей, совершенствованию регуляторной среды и популяризации предпринимательства, установлению диалога между властью и бизнесом.
Уполномоченный также рекомендовал муниципалитетам неукоснительно соблюдать сроки по оплате муниципальных контрактов, организовать информационно-разъяснительную работу с предпринимателями по вопросам маркировки товаров, определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также рассмотрения обращений об исправлении ошибок при определении кадастровой стоимости и порядке её обжалования по новым правилам.
Павел Новосёлов дал территориям рекомендации по разработке, принятию, актуализации муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, он рекомендовал сократить административное давления на бизнес, упростить разрешительные процедуры, сопровождение инвестиционных проектов.
По итогам доклада спикер краевого парламента Валерий Сухих предложил глубоко структурировать вопросы по муниципальной тематике, связанные с развитием сферы бизнеса: «Думаю, что в аналитическом докладе нужно выделить город Пермь как столицу с особенными процессами, средние города и небольшие муниципальные образования. Было бы полезно ранжировать территории по определённому набору критериев. В таком случае мы бы смогли видеть, в каких муниципалитетах и что именно мешает развитию предпринимательства. К тому же это позволит тиражировать передовой опыт для улучшения всей экономической ситуации в Пермском крае».
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