Территориям рекомендуют сформировать собственные программы поддержки бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 10 марта, на заседании Совета представительных органов муниципальных образований бизнес-омбудсмен Павел Новосёлов доложил об итогах деятельности за 2020 год. По его словам, в крае сегодня проводится «большая работа» по снижению административного давления на предпринимателей, совершенствованию регуляторной среды и популяризации предпринимательства, установлению диалога между властью и бизнесом.

Уполномоченный также рекомендовал муниципалитетам неукоснительно соблюдать сроки по оплате муниципальных контрактов, организовать информационно-разъяснительную работу с предпринимателями по вопросам маркировки товаров, определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также рассмотрения обращений об исправлении ошибок при определении кадастровой стоимости и порядке её обжалования по новым правилам.

Павел Новосёлов дал территориям рекомендации по разработке, принятию, актуализации муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Кроме того, он рекомендовал сократить административное давления на бизнес, упростить разрешительные процедуры, сопровождение инвестиционных проектов.

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

По итогам доклада спикер краевого парламента Валерий Сухих предложил глубоко структурировать вопросы по муниципальной тематике, связанные с развитием сферы бизнеса: «Думаю, что в аналитическом докладе нужно выделить город Пермь как столицу с особенными процессами, средние города и небольшие муниципальные образования. Было бы полезно ранжировать территории по определённому набору критериев. В таком случае мы бы смогли видеть, в каких муниципалитетах и что именно мешает развитию предпринимательства. К тому же это позволит тиражировать передовой опыт для улучшения всей экономической ситуации в Пермском крае».

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