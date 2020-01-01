Татьяна Сукрушева Почти 1 млн жителей Прикамья переболели коронавирусом за год Умерли практически 6,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Первый случай заражения коронавирусом в Прикамье был зафиксирован почти год назад, 13 марта 2020 года. С того момента около 981 тыс. жителей Пермского края переболели коронавирусом, умерли почти 6,5 тыс. человек. Об этом сообщает член краевого оперштаба Дмитрий Жебелев в своём личном профиле на Facebook.

В январе показатель смертности в Пермском крае снизился и составил 13,7%.

Ранее сообщалось, что за 2020 год смертность в Прикамье увеличилась на 16,5%, при этом средний показатель по России составил 18%.

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