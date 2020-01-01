Елена Синица «СВОИ»: за «Единую Россию» на выборах в гордуму готовы проголосовать 33,7% пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

Социологическое агентство «СВОИ» провело опрос жителей Перми. Они выяснили, что отдать свой голос на выборах в гордуму за «Единую Россию» готовы около 33,7% жителей Перми. Ещё 20,9% респондентов затруднились ответить, за какую партию предпочтут проголосовать.

Говоря о наиболее важных качествах депутата, пермяки чаще всего называли честность (77,2%), порядочность (63,9%), патриотичность (44,6%). По профессиональной принадлежности будущими депутатами горожане видят представителей здравоохранения (39,6%), промышленности (37,3%) и образования (33,2%).

Более половины пермяков (56,3%) сообщили, что «скорее доверяют» губернатору края Дмитрию Махонину. Затруднились с ответом 12,1% опрошенных. В числе достижений губернатора респонденты отмечали остановку «оптимизации» здравоохранения, хорошую организацию противоэпидемических мероприятий, решение проблемы дольщиков и аварийного жилья, умение слышать запросы избирателей.

Также сообщается, что 59,1% жителей города в первую очередь ожидают от властей организацию помощи бедным, малоимущим, многодетным, инвалидам, пенсионерам. Ещё 53,6% пермяков ждут мер по борьбе с коррупцией, превышением полномочий полиции. Примерно 46% назвали в числе желаемых действий от властей поддержку врачей, учителей, работников культуры.

Также большинство пермяков (77,8%) отметили, что за последние 10–15 лет город стал лучше, удобней и красивее. Около 9,2% считают, что город стал хуже, 5,1% убеждены, что ничего не изменилось. Затруднились с ответом 7,6% респондентов.

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