Татьяна Сукрушева В Перми из-за ремонтных работ временно ограничат движение по ул. Карпинского Поделиться Поделиться Твитнуть

С 15 по 31 марта в Перми будет временно ограничено движение транспорта по ул. Карпинского из-за проведения работ по устройству временной объездной дороги и переустройству хозяйственной канализации. Об этом сообщает ТК «Рифей» со ссылкой на городскую администрацию.

В связи с ремонтными работами будут огорожены обочина и газонная часть от ул. Норильской до ул. Рязанской с сохранением габарита проезжей части в обоих направлениях.



Помимо этого, планируется ограничение движения на участке от ул. Веры Засулич до ул. Рязанской. Движение транспорта будет организовано по временно устроенной проезжей части с нечётной стороны улицы. Ремонтные работы будет выполнять ООО «ТехДорГрупп».

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