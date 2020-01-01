Татьяна Сукрушева В конце недели в Перми без воды останутся более 80 домов Поделиться Поделиться Твитнуть

В конце недели в Перми ожидается отключение воды из-за проведения планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ в более чем 80 жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба «Новогора-Прикамье».

С 9:00 12 марта до 9:00 13 марта ожидается отключение по адресам:

— ул. Лизы Чайкиной, 22, 25;



— ул. Олега Кошевого, 2, 27, 29, 31, 33, 34, 40;



— ул. Рязанская, 80, 86, 97а, 97б;



— ул. Теплогорская, 43.



С 10:00 до 19:00 12 марта отключат воду:

— ул. Крупской, 65/1, 65/2;

— ул. Патриса Лумумбы, 9, 9а.



Кроме этого, с 9:30 до 18:00 13 марта не будет воды по адресам:

— ул. Коломенская, 3, 5, 5а, 7;



— ул. Косьвинская, 11, 13;



— ул. Полазненская, 26.



С 10:00 13 марта до 10:00 14 марта ожидается отключение воды в следующих домах:



— ул. Бригадирская, 20, 26, 9;

— ул. Козьмы Минина, 2а, 6;

— ул. Коломенская, 22, 24, 24а, 26, 30, 32, 49, 49а, 55, 57, 59, 61;

— ул. Пихтовая, 11, 24, 24а, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32, 34, 35, 35а, 36, 36а, 38а, 40а, 41, 42, 43, 45, 46, 47.



Также с 10:00 13 марта до 19:00 того же дня воду отключат в домах по адресам:



— ул. Ивана Франко, 45, 47, 49, 52;



— ул. Иньвенская, 13, 15, 17, 17а;



— ул. Мечникова, 55;



— ул. 1-я Новгородская, 5;



— ул. 2-я Новгородская, 2;



— ул. 3-я Новгородская, 3, 43;



— ул. 4-я Новгородская, 1;



— ул. 5-я Новгородская, 5;



— ул. Целинная, 6, 11.

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