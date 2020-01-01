Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вячеслав Торчинский нашёл заместителя Новый замминистра прибывает в Пермь из Березников Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Как сообщил «Новому компаньону» источник в краевом минкульте, у министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского ожидается появление нового заместителя. Им станет Антон Андреев, до недавнего времени — директор Березниковского музыкального колледжа. Сейчас его кандидатура проходит необходимые согласования.

Антон Андреев по специальности учитель истории и культурологии, выпускник Биробиджанского педагогического института. В 2018 году получил вторую специальность — «менеджер культуры» в Пермском институте культуры. Руководить Березниковским музыкальным училищем начал в том же году. До этого возглавлял управление культуры, спорта и туризма Соликамского района.

Напомним, прежний заместитель министра культуры Василий Головин перешёл на работу в администрацию Перми в качестве руководителя департамента культуры и молодёжной политики. Второй заместитель Вячеслава Торчинского Марина Илюхина продолжает работать в той же должности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.