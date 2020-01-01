Григорий Серёдкин «Звезда-2005» сыграет первый домашний матч сезона с дебютантом лиги Игра запланирована на 20 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Звезда-2005"

Стало известно, когда и с кем пермский ЖФК «Звезда-2005» проведёт первый домашний матч нового сезона Суперлиги. 20 марта на стадионе «Звезда» пермячки встретятся с дебютантом нового сезона — «Ростовом» (0+). Время начала матча пока не определено.

Напомним, первый матч в Суперлиге-2021 подопечные Елены Сусловой проведут уже в эту субботу, 13 марта. В Красноярске пермская команда встретится с местным ЖФК «Енисей». Начало встречи — в 14:00 по пермскому времени (0+).

А в третьем матче сезона «звёздочки» встретятся с ещё одним дебютантом высшей лиги — казанским ЖФК «Рубин». Игра запланирована на 27 марта (0+). С полной версией календаря можно ознакомиться здесь.

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