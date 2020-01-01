Григорий Серёдкин Черногория ужесточила правила въезда для россиян Для попадания в страну по воздуху потребуется ПЦР-тест или другой документ из списка Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство Черногории ввело новые ограничения для борьбы с COVID-19. Об этом сообщили в АТОР (Ассоциации туроператоров России).

Так, теперь, чтобы попасть на территорию республики, иностранцы, постоянно ил временно проживающие в Черногории, а также все остальные иностранцы, должны предоставить один из трёх видов документов. Это или отрицательный результат теста на COVID-19 не старше 48 часов (принимаются как ПЦР-тесты, так и тест на антигены), серологический тест на антитела (не старше одного месяца) или справка о вакцинации от COVID-19. Указанные меры будут действовать в течение ближайших семи дней и могут быть продлены.

Отметим, тесты или справка не нужны при въезде из соседних стран — Боснии и Герцеговины, Сербии, Албании и частично признанной республики Косово.

Также существенные ограничения введены внутри страны. Прекращают работу детсады и школы, заведения торговли и общепита.

Напомним, для въезда в Черногорию россиянам не нужна виза. Регулярное прямое пассажирское авиасообщение между Россией и Черногорией всё ещё не возобновлено, но в республику можно прилететь из других стран.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович призвал правительство страны закрыть границы и ввести строгие ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

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