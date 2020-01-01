Сергей Данилов С 1 апреля учреждениям культуры края можно заполнять залы на 3/4 Поделиться Поделиться Твитнуть

Учреждениям культуры Прикамья — театрам, концертным организациям (филармонии, дома культуры), кинотеатрам — с 1 апреля разрешено принимать больше зрителей: теперь они могут заполнять не 50% мест зала, как было ранее, а до 75%. Соответствующее решение было принято на Оперштабе по противодействию коронавирусу, сообщает сайт губернатора и правительства края.

По данным краевого Минкульта, данное послабление было предложено после анализа мер безопасности и изучения опыта других регионов.



В Оперштабе отмечают, что несмотря на изменения, учреждения культуры по-прежнему должны осуществлять свою деятельность с соблюдением всех предписанных мер безопасности: обеспечивать социальное дистанцирование зрителей, соблюдать температурный и масочный режим. Кроме того, необходимо выполнять все методические рекомендации, утвержденные Роспотребнадзором. Реализацию билетов рекомендовано осуществлять предпочтительно бесконтактным способом. Также продолжит действовать запрет на продажу продуктов питания, за исключением воды и продуктов в промышленной упаковке.



В Минкульте добавляют, что одномоментного увеличения числа зрителей в учреждениях культуры с 50-процентного заполнения до 75 процентов не произойдет. Переход будет постепенным. Это сделано для того, чтобы учреждения культуры смогли перестроить продажу билетов, и зрители смогли их приобрести заранее.



Напомним, с 1 сентября 2020 года Оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновление деятельности театров и концертных организаций с 50%-ной заполняемостью залов. В феврале была разрешена работа Пермского цирка.

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