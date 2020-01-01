Григорий Серёдкин Число стран-участниц чайковского Кубка мира по прыжкам на лыжах выросло до 18 На турнир заявилась сборная Китая Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: «Рождественское турне Пермский край» vk.com/xmastournament

Список стран-участниц женских финальных этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, которые пройдут с 26 по 28 марта в Чайковском, увеличился до 18. Ещё одной страной, заявившейся на участие, стал Китай. Об этом «Новому компаньону» сообщили в федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Прикамье».

Ранее заявки поступили от национальных команд Австрии, Канады, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Казахстана, Японии, Норвегии, Польши, Румынии, Словении, Швеции и США. Сборная России выступит на турнире в расширенном составе по праву страны-хозяйки.

Напомним, финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин пройдут в городе Чайковский с 26 по 28 марта на комплексе трамплинов «Снежинка» (0+). Соревнования пройдут без зрителей. Однако прыжки в прямом эфире покажут телеканал «МАТЧ Страна» и социальная сеть «ВКонтакте».

Финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина объединены в Русский тур «Синяя птица», который стартует 20-21 марта в Нижнем Тагиле (0+), а затем участники переедут в Чайковский.

Одновременно с финальными этапами Кубка мира у женщин Чайковский уже в пятый раз примет финал мужского Континентального кубка у летающих лыжников (0+). На него поступили заявки от национальных сборных: Австрии, Германии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Казахстана, Южной Кореи, Румынии, Турции и Финляндии.

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