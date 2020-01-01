Елена Лодыгина журналист Пермские власти не назвали территории, которые планируют застроить многоэтажками Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Краевая комиссия по землепользованию и застройке обсудила предложения краевой и городской администрации об изменении показателей высотности и плотности застройки Перми пока в формате «приёма предложений». Как пояснила и. о. заместителя главы администрации Перми Елена Гонцова, они готовы услышать мнение членов комиссии и обсудить проект изменений до того, как вынесут его на публичные слушания.

«В городской администрации, в департаменте градостроительства и департаменте земельных отношений проведён анализ существующей области застройки, в том числе по территориям, которые могли бы быть предоставлены под застройку. Это и застроенные территории, которые уже попадают под развитие застроенных территорий, и другие территории. И мы понимаем, что сегодняшние ограничения не позволяют застройщикам достаточно эффективно использовать ограниченный земельный ресурс, как с точки зрения создания комфортного жилья, так и с точки зрения эффективности его использования», — пояснила Елена Гонцова.

Между тем предложение об изменении высотности застройки членами комиссии было принято неоднозначно. Так, например, некоторые выступили за сохранение существующих ограничений, чтобы прогнозировать объём вводимого жилья и стимулировать застройщиков к созданию социальной инфраструктуры. Некоторые члены комиссии попросили представить конкретные обоснования и расчёты по отдельным территориям, либо взять за основу территории с существующей многоэтажной застройкой,.

Как сообщили в пермской администрации, сейчас специалисты Института регионального и городского планирования Пермского края анализируют способы регулирования застройки в других крупных городах. На основе анализа они предложат собственное решение для Перми, которое потом будет вынесено на повторное обсуждение комиссии.

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