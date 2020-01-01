Сергей Данилов С 1 апреля в крае отменяется самоизоляция для лиц старшего возраста За масочный режим в транспорте вводится ответственность перевозчика Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Состоявшийся сегодня краевой оперштаб принял ряд изменений в указ о мероприятиях, реализуемых для противодействия распространения коронавирусной инфекции в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Сохраняется обязательный карантин сроком на 14 суток только для иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих в Пермский край для осуществления трудовой деятельности.



Ранее эта мера распространялась и на иностранных студентов, но с февраля в связи с рекомендациями Роспотребнадзора РФ требования изменены.



Устанавливается обязанность руководителей организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на территории Пермского края, при осуществлении муниципальных, межмуниципальных перевозок обеспечить контроль использования пассажирами средств индивидуальной защиты (масок).



До 31 марта включительно продляется режим самоизоляции для жителей Пермского края старше 65 лет. С 1 апреля данное правило отменяется.



Кроме того, устанавливается возможность проведения любых мероприятий в дошкольных, общеобразовательных организациях, образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного образования при условии их проведения исключительно в группах, классах в отсутствие посторонних лиц, в том числе детей из других групп, классов.





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