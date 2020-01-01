В Прикамье выбраны 39 общественных пространств для рейтингового голосования по проекту Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Для рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Прикамье выбраны 39 общественных пространств. Жители 12 территорий смогут сами определить, какие проекты благоустройства будут реализованы в 2022 году, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Напомним, в проекте участвуют города с населением от 20 тыс. человек. В Пермском крае проголосовать смогут жители Перми, Кунгура, Березников, Соликамского, Чайковского, Краснокамского, Добрянского, Лысьвенского, Чусовского, Верещагинского, Чернушинского и Осинского городских округов.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства — министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев, одним из основных принципов реализации федеральных и краевых программ по благоустройству является публичность и привлечение жителей к процессу согласования проектов и контроля за выполняемыми работами: «Онлайн-голосование за объекты в рамках федерального проекта — это ещё один инструмент, который позволяет жителям высказать своё мнение и выбрать приоритетные направления развития городов».

Голосование за список самых важных территорий для благоустройства состоится с 26 апреля по 30 мая.

По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, участие в проекте — это хорошая возможность улучшить качество жизни в территориях. Губернатор напомнил, что создание комфортной городской среды — одна из приоритетных задач краевых властей, и благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории региона за четыре года приведено в порядок 1658 дворов и 424 общественных пространства: «В этом году мы планируем благоустроить ещё 245 объектов. Хочу отметить и поблагодарить муниципалитеты, которые включились в проект. Жителей Пермского края призываю активно участвовать в голосовании. Именно ваше мнение определяет, какой из объектов будет реконструирован в первую очередь».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.