В мэйнстриме новой реальности В Прикамье создают цифровую платформу для закупки вторсырья Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ПЦБК

Группа предприятий « ПЦБК» в рамках реализуемой экологической программы ежегодно увеличивает объём переработки макулатуры. По итогам прошлого года он составил 300 тыс. тонн, что составляет более 5% собранной макулатуры в России марки МС-5Б. Раньше эти отходы попадали на полигоны, а теперь из них изготовлена новая продукция — тарный картон и, далее, гофроупаковка.

Тема развития экономики замкнутого цикла недавно обсуждалась на заседании комитета по экологии и природопользованию Пермской торгово-промышленной палаты (ТПП). Эксперты рассмотрели концепцию реализации вторичных материальных ресурсов (макулатура, пластик, стекло, металлы) на электронных торгах. Это поможет бизнесу закупать необходимое качественное вторсырье для производства товаров. В обсуждении концепции приняли участие представители АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ), компании «ТЭК-Торг», предприятий-переработчиков, в том числе ГП ПЦБК, и бизнес-сообщества.

На заседании было принято решение начать в Прикамье реализацию пилотного проекта по организации внебиржевых торгов вторсырьем на электронной площадке. Этим займется дочерняя структура СПбМТСБ — компания «ТЭК-Торг». Первые аукционы планируется провести уже в марте.

«У нас есть опыт создания биржи лесоматериалов, участниками сегодня являются больше 200 предприятий Пермского края. А начинали также с цифровой платформы. Поэтому есть люди, механизмы, которые отработаны, есть представитель биржи в Пермской ТПП. Надо набирать инициаторов из опытных участников рынка, как ПЦБК, описывать процедуры, внедрять элементы стандартизации, которые уже наработаны, и вовлекать других игроков», — подчеркнул президент Пермской ТПП Олег Жданов.

У Группы предприятий «ПЦБК» уже есть большой опыт приобретения макулатуры на аукционах, проводимых федеральными и региональными торговыми сетями, и она готова им делиться. Преимуществом создаваемой электронной площадки станет то, что в торгах будут участвовать заинтересованные в качественном вторсырье компании, занимающиеся сбором, сортировкой и переработкой ТКО.

ПЦБК — один из крупнейших переработчиков макулатуры, занимает четвёртое место в стране по выпуску тарных картонов из вторсырья. Макулатура поставляется на предприятие из разных регионов России — от Москвы до Хабаровска.

Участие в электронных торгах позволит ПЦБК увеличить объём доставки макулатуры для дальнейшей переработки, что положительно скажется на экологии. За счёт использования вторсырья предприятие ежегодно сохраняет до 6 млн деревьев, уменьшается количество бытовых отходов на полигонах, формируется экономия вода и электроэнергия.

ПЦБК параллельно реализует другие важные проекты, направленные на популяризацию раздельного сбора отходов и экологическое просвещение населения. На протяжении четырёх лет действует проект «Экодесант», в более 500 учреждениях и организациях установлены экопаки под макулатуру. Собрано более 300 твторсырья, которое не попало в окружающую среду, а направлено на переработку. И это только в Пермском крае. Проект вышел на федеральный уровень и реализуется в 13 регионах страны. Также с осени прошлого года возле многоквартирных домов Перми стали появляться специальные контейнеры для сбора отходов бумаги и картона.

«Решать экологические вопросы должны все — органы власти, граждане и предприниматели. У каждого своя роль. Правительство — создавать условия и предоставлять компаниям, занятым сортировкой, переработкой и утилизацией вторсырья, определённые преференции, в том числе налоговые. Люди должны просто беречь природу. А предприятия — разрабатывать бизнес-модели возврата собственных продуктов. Ну и, разумеется, популяризировать данную экономическую модель, заниматься просвещением населения. Кто окажется в мейнстриме новой экономической реальности, тот в перспективе и выиграет больше других», — подчеркнул председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко.

В рамках нацпроекта «Экология» в Пермском крае к 2030 году планируется обрабатывать 100% отходов и не менее 15% из них направлять на переработку.

пресс-служба ПЦБК

Напомним, Группа предприятий «ПЦБК» — одна из крупнейших в России вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. По итогам 2020 года объем производства тарного картона достиг 294 тыс. тонн, а выпуск гофропродукции составил 263 млн кв. м. На сегодняшний день ГП ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. Каждый 20 гофроящик в РФ выпущен на ПЦБК. На предприятии работают 2,6 тыс. сотрудников.

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