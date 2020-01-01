В Прикамье запустят единственное в России производство мелованного картона Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края





На сегодняшнем заседании краевого правительства обсудили итоги развития лесного хозяйства и его перспективы. Озвучены были реализуемые в регионе проекты лесной промышленности, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Сейчас в регионе реализуется ряд масштабных инвестпроектов в отрасли, в том числе и три инвестпроекта с инвестициями порядка 9 млрд руб. и созданием более 400 рабочих мест. Это проекты ООО «Кама Картон» по строительству комплексной по производству беленой химико-термомеханической массы, ООО «СВЕЗА Уральский» по созданию и модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры и ООО «Красный Октябрь» по производству лущёного шпона лиственных пород. Реализация данных проектов завершится до конца 2021 года .

Готовность проекта ООО «Кама Картон» составляет 98,8%, запуск производства намечен на конец марта этого года. Это будет первое и единственное в России производство мелованного картона. Объём инвестиционного проекта — более 21 млрд руб. Расчётная проектная мощность — 220 тыс. т в год. Предприятие планирует выйти на данный объём в 2023 году. В производстве будет задействовано порядка 1 тыс. человек, в работе и обслуживании проекта будут помогать около 100–150 подрядных организаций.

Производство будет безопасным с точки зрения экологии — предприятие построило новые очистные сооружения. На данный момент из числа новых рабочих мест штат укомплектован на 83%.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что в случае необходимости регион готов помочь предприятию с подбором квалифицированных кадров, в том числе с помощью краевого Центра опережающей профподготовки, который был открыт в прошлом году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.