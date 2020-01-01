Крайизбирком внёс в Заксобрание законопроект о многодневном голосовании Законопроект также предусматривает дополнительные возможности для избиркома в пресечении незаконной агитации Поделиться Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края выступила инициатором законопроекта, который предусматривает возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней. Он внесён в Заксобрание сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба избиркома.

Решение о назначении многодневного голосования избирательная комиссия принимает в течение десяти дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов.

«При этом в период многодневных выборов помимо традиционного голосования в помещении комиссий и «на дому» могут применяться дополнительные формы голосования, — говорится в сообщении. — При соблюдении всех требований законодательства может быть проведено голосование избирателей с применением мобильных избирательных участков на придомовых территориях, на предприятиях и в организациях. Также законопроектом предусматривается возможность выезда комиссий для организации голосования избирателей, которые проживают в населённых пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено».

Также законопроект наделяет избирательную комиссию правом по обращению в Роскомнадзор «для пресечения распространения в сети Интернет незаконной агитации».



Предложенные избирательной комиссией поправки включили в себя все изменения федерального избирательного законодательства, произошедшие в 2020–2021 годах, отмечают в избиркоме.

«Поправки в закон вступят в силу до момента объявления избирательных кампаний, которые состоятся в единый день голосования, — говорит председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. — Это позволит кандидатам и партиям заблаговременно подготовиться к избирательным кампаниям, а избирательным комиссиям провести выборы 19 сентября по новым законодательным нормам».

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