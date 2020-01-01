Елена Синица Около 8% российских компаний приняли решение всегда работать на удалёнке Поделиться Поделиться Твитнуть

Порядка 34% работодателей сообщили, что в их компании есть сотрудники, которые временно работают в дистанционном режиме . Об этом сообщается в исследовании сервисов Работа.ру и СберКорус.

Кроме этого, согласно исследованию, в каждой пятой компании (20%) есть и работники, которые заняты удалённо на постоянной основе.

Более половины (55%) представителей бизнеса также отметили, что в их компаниях удалённо заняты до 10% всего штата сотрудников. Каждый пятый работодатель (20%) перевёл на дистанционный режим до 30% работников. Ещё 14% компаний обеспечили дистанционную занятость до 50% сотрудников. Примерно 6% опрошенных отметили, что у них удалённо работает до 70% штата, а у 5% компаний в дистанционный формат работы переведён весь штат.

Примерно треть работодателей (34%) планирует возвращение всех сотрудников к традиционному формату работы. При этом в планах 27% компаний — вернуть к офлайн-работе только часть сотрудников. Ещё 31% опрошенных представителей бизнеса на данный момент вовсе планируют отмену удалённой работы, а 8% компаний приняли решение работать удалённо всегда.

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