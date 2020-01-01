Мария Сыропятова Земля экс-владельца «Витуса» Сергея Бровцева выставлена на торги Всего к реализации предложено почти 560 га Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Сакаев

На торги в рамках дела о банкротстве ООО «Бриг-Девелопмент» выставлено 16 земельных участков. Данные об этом размещены в едином федеральном реестре о банкротстве.

Среди них три участка под индивидуальную жилую застройку в районе Усть-Качки общей площадью около 10 га. Десять участков земель сельхозназначения расположены в Кунгурском районе, их общая площадь 488 га. Ещё два участка земель сельхозназначения — в районе Полазны, общей площадью в 42,6 га, а также 16,7 га в Берёзовском районе. Торги объявлены по инициативе конкурсного управляющего Вячеслава Архипова.

ООО «Бриг-девелопмент» было известно как компания, занимавшаяся проектами в сфере недвижимости. Её владельцы — бывшие совладельцы «Витуса» Сергей Бровцев (86,7%) и Тимур Гатауллин (13,2%). В 2019 году компания была признана банкротом, инициатором этого стал «Фора-банк».

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