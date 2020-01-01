Гений, просто гений: в Пермской филармонии впервые выступит французский пианист Люка Дебарг Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

В 2015 году он стал сенсацией в мире музыки. Лауреата XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского назвали феноменом, а его игру — новым художественным явлением. Об этом напоминают в пресс-службе Пермской филармонии.

Люка Дебарг не просто вошёл в историю конкурса Чайковского, а влетел в неё как новая, яркая звезда, поразив всех блестящими выступлениями и творческими интерпретациями. Уже после 1-го тура он привлёк внимание жюри и взыскательной московской публики своей индивидуальностью. А то, что произошло сразу после 2-го тура, стало незабываемым событием. По регламенту участники не могут выходить на поклоны. После того как сыграл Люка Дебарг, овации длились 10 минут, пока не выключили свет в зале. Его не хотели отпускать. Он покорил публику, влюбил её в себя. Люка Дебарг единственный из всех участников удостоился престижной премии Ассоциации музыкальных критиков как «музыкант, чьи выступления на конкурсе стали заметным художественным явлением».

«Со времени появления Гленна Гульда в Москве и победы Вана Клиберна на конкурсе Чайковского никогда зарубежный пианист не вызывал такого ажиотажа» — Оливье Беллами, The Huffington Post. «Это своего рода гений, просто гений», — писал Борис Березовский.

Парижанин Люка Дебарг — необычный пианист. Начал играть довольно поздно, в 11 лет, а профессиональным музыкантом решил стать лишь в 20-летнем возрасте, за четыре года до конкурса.

После успеха на конкурсе Дебарга начали приглашать выступить в лучших залах мира. Он играет с такими дирижёрами, как Валерий Гергиев, Андрей Борейко, Михаил Плетнёв, Владимир Спиваков, Ютака Садо, Туган Сохиев, Владимир Федосеев, в камерных ансамблях — с Гидоном Кремером, Жанин Янсен, Мартином Фростом. Он пишет музыку, отлично знает поэзию, литературу (обожает Булгакова) и историю искусства.

На концерте (6+) прозвучат: Итальянский концерт, BWV 971 И.-С. Баха; Соната для фортепиано №3 фа минор, соч. 14 Р. Шумана; Баркарола №3 Соль-бемоль мажор, соч. 42 и Баллада Фа-диез мажор, соч. 19 Г. Форе; Соната для фортепиано №4 Фа-диез мажор, соч. 30 и Фантазия си минор, соч. 28 А. Скрябина.

Концерт (6+), который состоится 19 марта в 19:00 в Большом зале филармонии, организован при поддержке ООО «Примавера Консалтинг».

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