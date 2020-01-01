Елена Синица Британская компания взыскивает с прикамских предпринимателей компенсацию за нарушение прав на товарный знак Поделиться Поделиться Твитнуть

Британская компания Entertaiment One UK Limited взыскивает с предпринимателя из Пермского края компенсацию за незаконное воспроизведение товарного знака «Герои в масках» и использование изображения «Гекко». Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

На данный момент игрушка с изображением персонажа конфискована и передана на уничтожение судебными приставами Карагайского и Сивинского районов УФССП России по Пермскому краю.

В феврале 2021 года компания подала новое исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации за нарушения прав на товарный знак и незаконное использование исключительных прав на произведение изобразительного искусства — рисунок «Свинка Пеппа».

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