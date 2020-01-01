Программа «Чистая вода» в рамках нацпроекта позволит улучшить качество питьевой воды для 130 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае начались проектные работы по модернизации систем водоснабжения в семи населённых пунктах. Реализация проектов по модернизации водопроводов позволит улучшить качество питьевой воды для 130 тыс. человек, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Проектные работы выполняет АО «Институт МосводоканалНИИпроект», выигравшее соответствующий конкурс с суммой контракта более 150 млн руб. Проектные работы должны быть выполнены до конца года. Готовые проектные решения на комплексную модернизацию системы водоснабжения в Кизеле, Гремячинске, Чусовом, Кунгуре, посёлке Юго-Камском Пермского района, селе Плеханово Кунгурского района и посёлке Щучье Озеро Октябрьского городского округа позволят этим муниципалитетам стать участниками проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Чистая вода является первостепенным залогом здоровья и благополучия жителей. Мы можем вкладывать много средств в благоустройство дворов и другие проекты, но если при этом у людей из-под крана бежит непригодная для питья вода, то ни о каком улучшении качества жизни речи быть не может. Поэтому реализация проектов реконструкции систем водоснабжения очень важна: это позволит в период до 2024 года улучшить качество питьевой воды для порядка 400 тыс. жителей края.

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