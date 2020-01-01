Мария Сыропятова У агропредприятия забрали лесные участки в Кунгурском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС России добилось прекращения действия договора аренды между ООО «Телец-Агро» и краевым минприроды. Об этом сообщают в УФАС.

Краевое минприроды исполнило предупреждение антимонопольщиков и вернуло в казну муниципальные лесные участки в Кунгурском районе. В 2006 году эти участки были переданы ФГУП «Агрокомплекс «Кунгурский» (в настоящее время ООО «Телец-Агро») без проведения торгов, в порядке переоформления ранее заключённого договора безвозмездного пользования.

В 2011 году стороны вновь заключили договор аренды на тот же лесной участок сроком на 10 лет, не приняв во внимание действующую в тот момент редакцию статьи 71 Лесного кодекса РФ, которая предписывает заключение такого договора только по результатам конкурентной процедуры в форме аукциона.

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