Елена Синица
На обследование состояния Камского моста могут потратить около 7,6 млн руб.
Администрация Перми объявила открытый конкурс по поиску подрядчика, который займётся обследованием Камского моста. Начальная стоимость контракта — 7,6 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Как сообщается в техническом задании, основными целями обследования являются определение степени соответствия сооружений действующим нормативным требованиям, а также разработка мероприятий по приведению сооружений в нормативное состояние.
Кроме этого, подрядчик должен определить техническое состояние и выявить полный комплекс дефектов, определить грузоподъёмность, определить параметры и характеристики для разработки проектов ремонта.
Запланировано начать работу 1 июня, а завершить 25 ноября 2021 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 марта.
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