Елена Синица На обследование состояния Камского моста могут потратить около 7,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми объявила открытый конкурс по поиску подрядчика, который займётся обследованием Камского моста. Начальная стоимость контракта — 7,6 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Как сообщается в техническом задании, основными целями обследования являются определение степени соответствия сооружений действующим нормативным требованиям, а также разработка мероприятий по приведению сооружений в нормативное состояние.

Кроме этого, подрядчик должен определить техническое состояние и выявить полный комплекс дефектов, определить грузоподъёмность, определить параметры и характеристики для разработки проектов ремонта.

Запланировано начать работу 1 июня, а завершить 25 ноября 2021 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 марта.

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