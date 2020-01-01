Елена Синица Каждый 12-й экономически активный житель РФ имеет просроченные платежи по ссудам Поделиться Поделиться Твитнуть

Большинство российских должников, допускающих просрочку по кредитам, делают это из-за финансовых трудностей. За год доля тех, кто обозначает эту причину, выросла с 50% до 75%. Об этом сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Кроме этого, сообщается, что кредитные обязательства есть уже у 60% экономически активного населения России. При этом каждый 12-й экономически активный житель страны имеет просроченные платежи по ссудам.

« За прошлый год россияне поменяли свою позицию по поводу наличия и выполнения своих долговых обязательств. Если в 2019 году на финансовые трудности ссылались около 50% должников, то в 2020 году ситуация полностью изменилась — порядка 75% должников не могут платить по кредитам по причине финансовых трудностей», — отмечают эксперты.

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