Григорий Серёдкин Фристайлистка из Чусового принесла России первое в истории золото Чемпионата мира в парном могуле Это историческое достижение для сборной России Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Представительницы чусовской школы фристайла принесли России сразу две медали Чемпионата мира по фристайлу, который в эти дни проходит в Казахстане.

Так, первое в истории российского спорта золото в парном могуле принесла стране 18-летняя Анастасия Смирнова. В большом финале она опередила свою землячку, 17-летнюю Викторию Лазаренко. Тройку призеров замкнула спортсменка из Кахахстана Анастасия Городко.

Напомним, ранее Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в дисциплине могул. Последняя медаль у россиян на мировом первенстве в этой дисциплине была в 2015 году.

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