Григорий Серёдкин Футболисты пермской «Звезды» отправились на сбор под Новороссийск До возобновления сезона в ПФЛ остаётся меньше месяца Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Звезда»

10 марта основной состав и тренерский штаб пермского ФК «Звезда» отправились на третий учебно-тренировочный сбор. Он пройдёт в пос. Широкая Балка близ Новороссийска, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе футбольного клуба.

Сбор пройдёт с 10 по 26 марта. Тренировки и контрольные игры будут проходить на базе «Буткэмп». На сборе команда проведёт несколько контрольных матчей, расписание которых станет известно позже. Уже есть предварительная договорённость о товарищеском матче с «Ладой» из Димитровграда.

Всего на сбор отправились 25 игроков. Это вратари Максим Шумайлов, Даниил Аржевитин и Анатолий Красильников. Защитники Илья Иванов, Иван Князев, Ринат Гусейнов, Евгений Ситников, Александр Лихачёв, Александр Мосунов, Андрей Придюк и Данила Карягин. Полузащитники Артур Рябокобыленко, капитан команды Евгений Тюкалов, Владислав Лабзин, Андрей Секретов, Никита Чунихин, Владимир Лаптев, Андрей Елисеев, Тимур Абдрашитов, Даниил Зуев и Никита Голдобин. А также форварды Александр Субботин, Илья Порохов, Кирилл Кочетов и Максим Лаук.

Напомним, в текущее межсезонье подопечные Рустема Хузина поучаствовали в двух товарищеских турнирах. С 14 по 18 февраля пермяки сыграли на Кубке Федерации футбола Республики Татарстан, где заняли второе место, проиграв решающий матч «Смене». А с 22 по 26 февраля «Звезда» стала победителем пермского турнира «Пермь Великая», прошедшего в одноимённом манеже.

Сезон в ПФЛ возобновится для «Звезды» 4 апреля. В этот день пермский клуб сыграет с ФК «Волна» (Нижегородская область). Сейчас «Звезда» занимает шестую строчку турнирной таблицы и отстаёт от первого места, которое занимает ФК «Новосибирск», на семь очков.

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