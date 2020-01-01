Елена Лодыгина журналист В Свердловском районе Перми снесут 11 гаражей Работы будут проведены с 11 марта по 5 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Свердловского района опубликовала распоряжение о принудительном сносе 11 гаражей на ул. Клары Цеткин, 35 и бытовки на ул. Революции, 1б. Об этом сообщает пресс-служба пермской мэрии.

После того как гаражи будут демонтированы, подрядчик проведёт транспортировку имущества на площадку для временного хранения на ул. Бригадирскую, 22, где в течение шести месяцев обеспечит их охрану.

Собственники гаражей смогут забрать своё имущество в случае если предоставят в администрацию Свердловского района соответствующие документы и возместят затраты за снос.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.