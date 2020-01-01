Елена Синица В России ввели постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги Поделиться Поделиться Твитнуть

Правительство РФ утвердило введение постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги. Об этом сообщается на сайте правительства.

Предполагается, что это позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и своевременно принимать меры для сдерживания роста цен.

Также сообщается, что мониторингом и оценкой динамики цен займётся Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.

В случае обнаружения тенденции к ускоренному росту цен, который заметно превышает инфляцию, или рисков существенного подорожания информацию будут отправлять в министерства и ведомства. Они в свою очередь будут предоставлять в правительство предложения по возможным мерам реагирования.

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