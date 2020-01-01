Елена Синица За год средний чек за перелёт по стране в одну сторону снизился на 9% Поделиться Поделиться Твитнуть

Зимой 2021 года средний чек за перелёт по стране составил 6,2 тыс. руб. за билет в одну сторону. Это на 9% меньше, чем в 2020 году (зимой в 2020 году — 6,8 тыс. руб.). Об этом сообщает аналитический центр сервиса Туту.ру.

По данным исследования, в декабре и январе было совершено больше перелётов, чем в феврале. Отмечается, что средний чек за перелёт в феврале оказался выше. Путешествующие в декабре платили в среднем 6,1 тыс. руб. за билет в одну сторону по России, в январе — 6 тыс. руб., а в феврале — 6,3 тыс. руб.

Наиболее заметно размер среднего чека среди маршрутов из списка топ-20 сократился на направлениях Москва — Новосибирск (-36%), Москва — Санкт-Петербург (-29%), Москва — Екатеринбург (-28%) и Москва — Волгоград (-28%).

Наиболее востребованы этой зимой были перелёты по направлениям Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Симферополь, Москва — Краснодар и Москва — Минеральные Воды. Среди топ-5 направлений цены ниже прошлогодних только по маршруту Москва — Санкт-Петербург (-29%).

Также возрос интерес к перелётам в Махачкалу и Волгоград. Выпали из топ-20 по сравнению с прошлой зимой направления Москва — Красноярск и Москва — Тюмень.

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