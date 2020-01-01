Елена Синица Правительство РФ упростило выход на досрочную пенсию для ряда категорий работников Поделиться Поделиться Твитнуть

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня периодов, включаемых в трудовой стаж, для выхода на досрочную пенсию ряда категорий работников. Об этом сообщается на сайте правительства.

Изменения предусматривают включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников. В том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Ранее в стаже засчитывались только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

Отмечается, что новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. В частности, это касается учителей, врачей, лётчиков, пожарных, спасателей.

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