Сергей Данилов В Прикамье выявлен 151 новый случай заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 151 новый случай заражения COVID-19: 21 человек проходит лечение в больницах, 130 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 151 нового инфицированного 63 пациента мужского пола, 88 — женского, среди заболевших восемь детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — девять человек, от 30 до 49 лет — 42 человека, 52 в возрасте 50–64 и 40 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определён.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 48 366.

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