Мария Сыропятова В Перми появится ещё один приют для бездомных животных Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми собирается разыграть на аукционе площадку с комплексом зданий по адресу ул. Причальная, 5 в Кировском районе Перми. Об этом сообщили «Новому компаньону» в МКУ «Обращение с животными без владельцев».

Потенциальный арендатор сможет использовать данную площадку только для содержания и ветеринарного обслуживания безнадзорных животных. Таким образом, в Перми появится ещё один частный приют для бездомных животных. Количество мест для содержания и вид животных будет определять победитель аукциона.

Начальная (минимальная) цена платежа за право заключения договора безвозмездного пользования — 51 600 руб. При этом договор будет заключён сроком на пять лет. Сейчас аукционная документация находится в процессе подготовки. Планируется, что аукцион будет объявлен уже во втором квартале 2021 года.

Напомним, что в Перми работают два муниципальных приюта для животных без владельцев — на ул. Верхнемуллинской, 106а и ул. Соликамской, 271. Всего, по данным администрации Перми, там содержатся около 800 животных без владельцев.

Также в Перми, по данным 2ГИС, работают пять частных приютов для бездомных животных.

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