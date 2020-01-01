Елена Синица Head Hunter: в Пермском крае женщины чаще мужчин считают себя успешными Поделиться Поделиться Твитнуть

Около 47% женщин и 44% мужчин в Пермском крае считают себя успешными. Об этом сообщает служба исследований Head Hunter.

Напротив, отрицательно о своей успешности ответили 46% мужчин и 40% женщин, остальная часть респондентов затруднились выбрать.

В качестве критериев успешности женщины-респонденты чаще всего отмечали уверенность в себе (58%), постоянное самосовершенствование (58%), умение ставить высокие жизненные цели и достигать их (42%), уход за собой (42%). Также к числу показателей успешности женщины относили материальную независимость (39%), энергичность и позитивность (31%). Среди наименее важных показателей — число подписчиков в социальных сетях (0%), наличие собственного бизнеса (5%), руководящая должность (6%).

Наиболее важные показатели успешного мужчины, по мнению жителей Прикамья, в целом такие же, как и у женщин: на первом месте — умение ставить высокие жизненные цели и достигать их (55%), на втором — уверенность в себе (50%), на третьем — постоянное саморазвитие (50%). Наименее важные показатели — количество подписчиков в соцсетях (0%), любовь к приготовлению пищи (2%) и частые путешествия (3%).

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