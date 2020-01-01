Елена Синица В Пермской епархии начали принимать пожертвования с помощью цифрового штрихкода Поделиться Поделиться Твитнуть

В Петропавловском соборе Пермской епархии РПЦ запустили пилотный проект по приёму пожертвований по QR-коду. Об этом сообщает телеграм-канал IT-Пермь. Информацию «Новому компаньону» также подтвердили в соборе.

С помощью QR-кода собираются пожертвования для благотворительной акции «Ангел хранитель». На собранные средства приобретаются товары первой необходимости, продукты, бытовая химия, медикаменты. Проект запущен совместно с пермским сервисом платежей Ckassa.

QR-код размещён на сайте собора, а также на листовках, которые можно найти в Петропавловском соборе. Код направляет на форму оплаты, которая принимает банковские карты, Google Pay, Apple Pay.

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