Елена Лодыгина журналист Киноцентр «Премьер» отказывался продлевать договор аренды с владельцем кафе В споре разбиралось Пермское УФАС Поделиться Поделиться Твитнуть

Киноцентр «Премьер»

ООО «Универсальная компания «Кама», которое арендует в киноцентре «Премьер» помещения для кафе, обратилось к собственнику киноцентра — ГКБУК «Пермская синематека» — с предложением продлить срок аренды на прежних условиях на ещё один год после завершения договора, заключённого в 2018 году.

Нарушения в продлении договора в данном случае усмотрело министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, заявив, что договор от 2018 года был заключён без проведения торгов.

Как выяснили пермские антимонопольщики, договор, заключённый в 2018 году, был формой продления договора от 2015 года. Договор в 2015 году заключался по результатам проведения торгов. Таким образом, арендодатель не имел права отказывать арендатору в продлении договора, тем более что дополнительное соглашение заключается без проведения торгов и оценки рыночной стоимости объекта.

Пермское УФАС выдало ГКБУК «Пермская синематека» предупреждение об устранении нарушений ( ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции). Нарушения устранены, договор продлён до 22 февраля 2022 года.

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