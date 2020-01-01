Григорий Серёдкин Чусовлянка Анастасия Смирнова завоевала бронзу Чемпионата мира по фристайлу Последняя медаль у россиян на мировом первенстве в «могуле» была в 2015 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Чусовлянка Анастасия Смирнова стала бронзовым призером Чемпионата мира по фристайлу в дисциплине «могул». Это первая медаль российских спортсменов в «могуле» с 2015 года, сообщили в краевом минспорта.

Так, россиянка набрала 79,41 балла. Победительницей Чемпионата мира стала француженка Перрин Лаффонт (82,11). Серебро в активе у представительницы Казахстана Юлии Галышевой (79,52).

Алексей Курашов, президент Федерации фристайла России:

— Для российского «могула» это очень важный результат. Мы долго шли к этой медали, учитывая, что последняя медаль у россиян на Чемпионате мира в «могуле» была в 2015 году. В 2016 году мы провели изменения в тренерском штабе и перестроили систему подготовки. Настя Смирнова — молодец. На прошлом Чемпионате мира в 2019 году она стала четвёртой, а в этом году уже попала на пьедестал. Мы видим потенциал наших спортсменов.

Сегодня, 9 марта состоятся соревнования по парному «могулу». А сам Чемпионат мира завершится 11 марта.

«Конечно же, я довольна, но можно было бы и лучше, сделать почётче движения. Как и всегда, поддерживала команда, тренируемся все вместе, болеем друг за друга. Было ли обидно за отсутствие флага на награждении? Да, но всё равно все знают, что мы из России, а не по нашему новому названию. Когда ты выходишь на старт — очень важно чувствовать себя хорошо, чтобы выполнить свою задачу и показать хороший результат, а не думать об этом», — прокомментировала результат Анастасия Смирнова.

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